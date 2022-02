Come riporta il “Sun” Neymar e tanti altri volti noti dello spettacolo sarebbero stati vittime di una truffa da parte di un 20enne che, attraverso dei bonifici bancari di bassa entità, riusciva a rubar loro del denaro.

Il ladro sarebbe un ragazzo di 20 anni che la polizia avrebbe fermato in Brasile, per la precisione a Sao Paulo. Da quanto si apprende, la polizia avrebbe confermato che a O’Ney sarebbe stata sottrata una somma pari a oltre 30.000 sterline in piccole quantità durante diverse transazioni online. Il tabloid spiega come in realtà il conto sarebbe stato gestito dal padre dell’attaccante del Psg.