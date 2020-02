Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha elogiato l’ex tecnico del Palermo Beppe Iachini nell’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport”. Ecco le sue parole: «A Beppe voglio bene. Come giocatore è stato un soldato eccezionale, un combattente, il mio mediano. Arrivai a Firenze in Serie B e dovevo vincere il campionato, non solo arrivare in Serie A. sapevo che era necessario entrare subito nella mentalità della Serie B e martellai la squadra sia durante la preparazione estiva, sia prima della gara d’esordio che giocammo a Palermo. Alla prima palla dopo il fischio d’inizio, Beppe entrò con il piede sul petto di un avversario. Mi girai verso la panchina e dissi: “Il clima è giusto”».