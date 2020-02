Le parole dell’ex difensore del Palermo Moris Carrozzieri dopo il pareggio del Savoia e la vittoria dei rosa con il conseguente allungo dei ragazzi di Pergolizzi sui bianchi hanno fatto scalpore, tanto da scatenare, come già anticipato, la reazione del dg del Savoia Giovanni Rais. Quest’ultimo, sul suo account Facebook, ha pubblicato un pensiero che potrebbe essere una risposta all’ex difensore, sebbene, questo va sottolineato, non abbia nominato espressamente Carrozzieri. Ecco il post in questione: “La vergogna di aver insultato una piazza, una tifoseria e una società non ti hanno fatto tornare indietro sui tuoi passi, ma d’altronde chi ha un passato come il tuo difficilmente riesce ad eliminarlo. Hai scelto NOI per far parlare di te ma la tua stella mai ha brillato in passato e sicuramente non brillerà neanche adesso. Il calcio già da tempo ti ha relegato ai margini facendoti capire che non c’è posto per chi non è mai stato un esempio. Se stai cercando un modo per tornare alla ribalta possiamo offrirti quello di bibitaro in tribuna, almeno vedrai una partita da protagonista ogni tanto”.

Clicca qui per le parole dell’ex difensore rosanero ai nostri microfoni