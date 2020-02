In questi giorni sta tenendo banco la “sfida” a distanza tra Moris Carrozzieri e il Savoia. Al termine della sfida esterna contro la Cittanovese, l’ex calciatore del Palermo ha esultato in modo “vivace”, lanciando delle frecciatine alla squadra oplontina (CLICCA QUI). Al commento ha risposto Giovanni Rais, DG del Savoia, ricordando l’ex rosa soltanto per le vicende legate al tribunale (CLICCA QUI). Carrozzieri, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, ha voluto fare chiarezza sulla questione, replicando: «Rais? Rais chi? Non mi sento di replicare perché non lo conosco. Io conosco tanti direttori di alto livello come Foschi, Sabatini, Moggi, Galliani, Marotta. Non so chi sia Rais, dunque non voglio rispondere alle sue affermazioni».