Il Coronavirus sta fermando diverse città, ma anche lo sport e tra questi il campionato di Serie D. Nel girone I Palermo e Savoia sono in lotta per la vittoria finale, ma questo al momento passa in secondo piano. Il Dg dei campani Giovanni Rais, tramite il proprio profilo Facebook, ha inviato un messaggio di solidarietà. Di seguito quanto scrive:

“In un momento così critico per il nostro paese credo che il calcio non sia la priorità ma anzi ancora di più dobbiamo pensare a preservare la salute di tutti, squadre, staff e dirigenti. Non è opportuno far viaggiare o far soggiornare/transitare in aeroporti, hotel e autogrill le squadre.

Juve – Inter, Savoia – Palermo, Turris – Ostia Mare devono essere giocate quando le condizioni di sicurezza saranno ristabilite. In particolare rivolgo un pensiero personale alla città di Palermo che sta riscontrando ogni giorno sempre più casi di contagio, forza e coraggio, uscirete da questa situazione ne sono sicuro, noi vi aspettiamo a Torre Annunziata. È ora di tifare per l’Italia e per i nostri ospedali, questa è la partita che tutti dobbiamo giocare e tifare”.

In basso il post del dirigente campano: