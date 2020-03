Il dg del Savoia, Rais, ha parlato ai microfoni di “TuttoserieD.com” a proposito del momento che sta vivendo il calcio per mano del Coronavirus: «Interruzione anticipata del campionato di serie D? Lo trovo ridicolo in questo momento, perché verrebbe falsato il campionato. A questo punto un allungamento oltre i termini stabiliti è più adeguato. Lo stop anche di un mese consente di regolarizzare la situazione e riprendere le gare, anche infrasettimanalmente. Abbiamo la possibilità di giocare fino al 30 giugno, come da contratto, nelle regioni più calde si può optare per un cambio di orario, disputando le partite alle 20 e non nelle ore di massima esposizione al sole. In questo momento ci sono problemi più gravi da risolvere, contenere il rischio e la diffusione del Covid-19».