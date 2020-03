Ciccio Caputo ha firmato il gol del vantaggio per il Sassuolo con una conclusione da pochi passi e sfruttando un buon passaggio di Defrel. Dodicesimo gol in campionato per il numero 9 neroverde. Dopo le rete il calciatore ha voluto lanciare un messaggio all’Italia, che in questo momento è alle prese con l’emergenze Coronavirus: “Andrà tutto bene, restate a casa”.