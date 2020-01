Rais ha parlato alla “Zanzarosa”, in onda su Radio Sprint. Ecco di seguito alcune delle sue dichiarazioni: «Organizzerete una conferenza stampa congiunta per rasserenare gli animi in vista di Savoia-Palermo? Ho chiesto l’incontro all’amministratore delegato del Palermo, Sagramola, proprio per chiarire le nostre dichiarazioni. Quando io rilascio dichiarazioni lo faccio spesso per enfatizzare e dar morale alla mia tifoseria. Se dico che da noi “sarà l’inferno”, ovviamente sempre calcisticamente parlando, è soltanto per dare mordente a quella tifoseria che da anni vive di delusioni e continua a guardarci senza la fiducia che meriteremmo. Avrei voluto chiarire. Ho chiesto possibilità di organizzare una conferenza stampa congiunta, ma purtroppo non ho avuto risposta. Mi dispiace perchè credo che tra dirigenti ci debba essere una certa etica nel confrontarsi, ma rispetto il fatto che il Palermo non abbia voluto parlare. Savoia-Palermo sarà una partita come Savoia-Marina di Ragusa o tutte le altre che il campionato ha proposto in passato…».