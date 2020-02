Intervenuto ai microfoni di “Solosavoia.it”, Giovanni Rais, dg del Savoia, ha parlato delle accoglienze che sempre più spesso il Palermo riceve in occasione dei suoi match in trasferta. Ecco le sue parole: «Dare il benvenuto al Palermo, stendergli quasi il tappeto rosso, costruire per l’arrivo dei rosanero un evento mi sembra un’espressione di sudditanza che non ha nessun fondamento. Signori, non dimentichiamo che stiamo affrontando il Palermo di serie ‘D’, non il Palermo della ‘A’ di Dybala, Cavani, Pastore, Amauri e dei campioni che hanno indossato negli anni la casacca rosanero».