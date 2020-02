Intervenuto ai microfoni di “Solosavoia.it”, Giovanni Rais, dg del Savoia, ha parlato delle numerose polemiche che stanno caratterizzando la sfida in classifica tra il suo Savoia e il Palermo. Ecco le sue parole: «Su un altro sito web oggi ho letto qualcosa di assurdo, hanno avanzato che da Torre si fosse montato un caso sul possibile disimpegno del Licata nel match di domenica prossima contro il Palermo. Che stiano tranquilli, da qui nessuno mette in dubbio la serietà assoluta della società, del tecnico e dei calciatori del Licata che sono certo giocheranno una grande partita contro il Palermo anche per riscattarsi dal 4 a 0 subito a Torre».