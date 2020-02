Intervenuto ai microfoni di “Solosavoia.it”, Giovanni Rais, dg del Savoia, ha parlato delle polemiche che stanno caratterizzando il duello in classifica con il Palermo. Ecco le sue parole: «A Torre non abbassiamo la testa, la teniamo alta con fierezza, che questo sia chiaro a tutti. A Palermo credevano forse che tutti dovevano tacere e stare zitti per quanto accaduto in questo campionato? Noi abbiamo il diritto di parlare, vogliono zittirci ma hanno sbagliato piazza e che ci ringrazino perché solo la nostra presenza ha dato lustro ad un torneo che altrimenti avrebbe rischiato di passare nell’anonimato, nella celebrazione di una squadra. Questo non lo abbiamo permesso e non lo permetteremo fin quando la matematica ce lo consentirà. A Palermo se lo mettano bene in testa».