Interventu ai microfoni di “Sky Sport”, il noto agente Mino Raiola ha parlato del futuro di Ibrahimovic. Ecco le sue parole:

«Credo che domani non ci sarà, per il momento. Stiamo parlando ma non c’è ancora un accordo. Non è una questione di soldi ma di convinzione e di stile. Un matrimonio si fa in due e se Ibrahimovic non avesse la volontà di restare in rossonero, non ci sarebbe una trattativa. Sono ottimista, non lavoro per creare problemi ma per trovare soluzioni».