Durante la trasmissione “Pressing”, il giornalista di Mediaset Claudio Raimondi ha parlato del possibile Mister X per il mercato del Milan.

Queste le sue parole:





«Il Milan si è iscritto alla corsa per Haaland, compagno di Hauge in nazionale e a cui continua a chiedere informazioni sul Milan e su Milano. A Dortmund c’è stato l’esonero di Favre e qualcosa si è rotto. L’operazione è difficilissima ma non c’è la clausola da 75 milioni di euro. Il giocatore fa parte della scuderia Raiola che, nei prossimi giorni, andrà a parlare con i rossoneri di altri suoi assistiti come Donnarumma e Romagnoli. C’è una grande concorrenza ma l’amicizia con Hauge e i rapporti tra il Milan e Raiola oltre al progetto giovani sono fattori da considerare»