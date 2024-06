Rai, Adani interrotto mentre parla di Italia-Spagna: «Basta, ora andiamo a dormire» (VIDEO)

Durante la trasmissione “Notti Europee“, in onda su Rai 1, alla vigilia di Italia-Spagna, Daniele Adani stava spiegando una delle possibili letture tattiche della partita, fino a quando è stato interrotto da Marco Mazzocchi. Il giornalista non ha permesso all’ex calciatore di concludere il suo discorso aggiungendo: «E ora fate i bravi, andate a dormire…». Smorfia di disappunto di Lele Adani che aggiunge: «No… no basta… andiamo a dormire… No… no bene, andiamo a dormire che ne abbiamo bisogno».

Mazzocchi interrompe il discorso di Adani che si innervosisce…

