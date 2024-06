Sei stato bravo ma ti devo panchinare: Spalletti lo convoca in ufficio prima della Spagna | Prima esclusione di lusso

Arriva una decisione difficile e discutibile da parte del ct azzurro in vista della gara che prenderà il via a breve contro le Furie Rosse.

Tra qualche ora l’Italia scenderà in campo per la seconda giornata della fase a gironi di questo Europeo. Gli azzurri alla Schalke Arena se la vedranno con una delle principali favorite per la vittoria finale, ovvero la Spagna, e vorranno dar seguito all’ottimo esordio avuto contro l’Albania. Di sicuro però per gli azzurri non sarà semplice ripetersi visto il grande valore degli avversari.

Le Furie Rosse hanno strapazzato la Croazia per 3-0 nella gara d’esordio della competizione, e sono apparsi una squadra molto affamata e desiderosa di fare bene, che ha anche qualche tatticismo in meno e maggiore concretezza. Per questo motivo dunque sarà ancor più complicato per Luciano Spalletti tentare di arginare la Roja.

Tuttavia il commissario tecnico italiano sta pensando di introdurre alcune novità di formazione proprio per tentare di cambiare approccio e provare ad ingabbiare gli avversari. Ed è proprio da questo punto di vista che nelle ultimissime ore che il mister ha preso una decisione drastica, che sta facendo discutere parecchio. A quanto pare infatti l’ex allenatore del Napoli ha deciso di optare per un’esclusione di lusso, lasciando in panchina un grande nome nonostante il buon esordio.

Le scelte di Spalletti

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ct della nazionale avrebbe diversi dubbi in vista della gara contro la Spagna. In particolare Spalletti sembra intenzionato a fare ben quattro cambi rispetto all’undici che ha affrontato l’Albania sabato scorso.

Il primo di questi riguarda Di Lorenzo, pronto ad essere rimpiazzato da Darmian. Dubbi anche al centro, dove Calafiori, al netto della grande prova offerta all’esordio, può perdere il posto in favore di Mancini. Novità probabili poi anche a centrocampo, dove Cristante rischia di rilevare il compagno Pellegrini, e in attacco, in cui Scamacca può accomodarsi con Retegui che scalpita.

Il ct si copre di più

Questi probabili cambi di Spalletti stanno facendo pensare ad una propensione più difensiva della squadra in vista della difficile sfida contro gli spagnoli.

In particolare inserire Darmian per Di Lorenzo e soprattutto Cristante per Pellegrini rappresenta la volontà di avere un approccio più conservativo alla partita. A dimostrazione delle difficoltà che ci saranno per l’Italia e del valore degli avversari.