Secondo quanto evidenziato da “Goalsicilia.it”, il Ragusa ha ufficializzato l’ingaggio di ben sette nuovi giocatori. Tra questi vi è il centrocampista classe 2001 Matteo Lanzanò ex Biancavilla. Oltre al giovane, la società ragusana ha prelevato il portiere Eugenio Giarratana, il terzino Angelo Mascali, il centrocampista Francesco Napolitano ex Marsala tra le altre, l’esterno Fabio Calì, il centravanti argentino Ivan Berterame ed il centrale uruguayano Nacho Torres, per il quale però si aspetta ancora il transfer.