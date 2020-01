Secondo quanto raccolto da Goalsicilia.it, il Marina di Ragusa si è aggiudicato le prestazioni di un nuovo portiere, si tratta del classe 2001 Alessandro Noto. Il giovane ha iniziato la stagione al Marsala in prestito dalla Sicula Leonzio e adesso si attende solamente l’ufficialità per il suo passaggio al club ibleo. Colpo in prospettiva per il Marina che si aggiudica così l’ex Leonzio.