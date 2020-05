Sergio Firrincieli, capogruppo al consiglio comunale di Ragusa del Movimento 5 stelle, si è reso protagonista di una gaffe. Infatti secondo quanto riporta “La Repubblica” il capogruppo avrebbe scambiato uno scalo tecnico effettuato da palermitani al porto di Ragusa con una nave dei migranti. Questa la nota diffusa ieri pomeriggio da Firrincieli: “Un arrivo di clandestini al porto di Marina di Ragusa? E’ la prima volta o ci sono già stati altri episodi? E perché il sindaco non è intervenuto comunicando quello che stava accadendo alla cittadinanza? E, soprattutto, chi garantisce che siano state rispettate le misure anti-contagio?”. Dopo un paio d’ore però, è arrivato il dietro-front del grillino: “Sembra che si tratti di una famiglia palermitano-romena domiciliata nel capoluogo isolano. E sembra che l’arrivo al porto turistico di Marina sia stato autorizzato. E’ stato, comunque, opportuno che sulla vicenda, dopo le segnalazioni, si facesse chiarezza per capire che cosa era realmente accaduto oggi al porto turistico di Marina. Resta da capire perché è stato scelto il porto di Marina e non quello di Pozzallo. E restano da sciogliere gli interrogativi sui motivi che hanno permesso questo trasferimento in un periodo in cui le frontiere sono chiuse.