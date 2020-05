L’emergenza Coronavirus sembra sulla via del tramonto in Italia, ciò nonostante si devono rispettare le misure anticontagio previste del governo, ma non tutti lo fanno. Infatti secondo quanto riporta “La Provincia pavese” un ventenne a Pavia ha abbracciato la sua fidanzata per strada, non rispettando natualmente il metro di distanza previsto dal decreto della fase 2. Per lui è scattata una multa da 400 euro.