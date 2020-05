Il campionato di Serie A è pronto a ripartire, il modello da seguire è quello della Bundesliga anche per quanto riguarda la trasmissione delle partite. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione sulla possibilità di avere una “Diretta gol Serie A” in chiaro. Ieri il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha chiesto pubblicamente la trasmissione in chiaro delle partite.. La mossa di Spadafora mette pressione a Lega e Sky e sottende la richiesta che le due parti trovino un’intesa in tempi ragionevoli. Occhio alle date: domani Consiglio di Lega, giovedì 28 il d-day per il via-libera alla ripresa. Spadafora non vuole tentennamenti o intralci. La strada percorribile per la Diretta Gol in chiaro porta dritti a Sky Sport News Hd (canale 200 sul satellite e 481 sul digitale terrestre) e Tv8 (canale 8 sul digitale terrestre), il canale di cui già si parlò per la diretta (poi saltata) alla vigilia di Juventus-Inter dell’8 marzo. Già individuata anche la fascia oraria, che sarebbe quella delle partite con fischio d’inizio alle 18.45. Il tutto per cercare di evitare l’assembramento dei tifosi nei bar per vedere le partite.