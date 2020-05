C’è grande attesa per la ripartenza della Serie A, molto probabilmente quando riprenderà il massimo campionato italiano ci saranno le infrazioni “Covid-19”. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione su questo possibile provvedimento, ovviamente la Serie A prenderà d’esempio la Bundesliga, il primo campionato a ripartire. Infatti ci sarà grande attenzione nelle strette di mano pre partita, niente abbracci dopo un gol e il divieto di sputare in campo. Questi casi potrebbero comportare l’ammonizione del giocatore. In più gli arbitri dovranno seguire un rigido protocollo: saranno i primi ad arrivare in campo e gli ultimi ad entrare per il riscaldamento. Nello spogliatoio degli arbitri (sanificato prima e dopo ogni utilizzo) potranno entrare solo loro, nessun altro, con gli oggetti del mestiere (orologi, bandierine, fischietti, cartellini, etc) che saranno igienizzati anche più volte durante la partita. Lo stesso dicasi per l’orologio necessario alla tecnologia GLT (Gol Line Technology), sanificato anch’esso, con il test prima della gara che sarà effettuato solo dall’arbitro e da un guardalinee. Non ci sarà verifica di tesserini e documenti da parte del quarto uomo, mentre la postazione VAR (dove possibile) sarà posta dall’altra parte del campo rispetto ad ora (che è vicina alle panchine), questo per non cadere in tentazione. Prevenire, si sa, è meglio che curare…