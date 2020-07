Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Twitter”, Virginia Raggi, sindaco di Roma, ha espresso tutta la sua vicinanza e solidarietà alla città di Palermo, colpita nel pomeriggio di ieri da un violento alluvione. Ecco il suo messaggio: “Roma si stringe alla città di Palermo, colpita ieri da una devastante alluvione. Sono immagini dolorose che non avremmo voluto vedere. Sono certa che la città saprà rialzarsi e affrontare questo momento”. In basso il tweet in questione.