Negli ultimi giorni hanno fatto il giro del web le immagini del piccolo Umberto, ragazzo napoletano vittima di bullismo ai Colli Aminei. L’episodio violento che ha scosso l’opinione pubblica, tanto da attirare anche tanta solidarietà per Umberto. Stando a quanto riferito da “Spazionapoli.it”, Pino Bozza, noto imprenditore, è riuscito a far recapitare una maglia autografata da Lorenzo Insigne al ragazzo aggredito. Il capitano del Napoli ha prima mandato un videomessaggio e infine ha fatto ricevere la maglia tramite Bozza. Un gesto di vero cuore che ha colpito non solo il ragazzo ma tutte le persone che sono venute a conoscenza della storia. Ma la storia non finisce qui. Il ragazzo napoletano infatti ha poi avuto un incontro ravvicinato con Dries Mertens, attaccante del Napoli che è alle prese con il rinnovo del contratto, che come suo solito non ha esitato un secondo a regalare un’altra gioia al giovane ragazzo. Dries ha prima regalato la sua maglia e poi ha concesso un selfie ad Umberto che ha postato tutto sul suo profilo Instagram, immortalando così momenti indimenticabili.