«Siamo scesi in campo come piace a me, partita bella, aggressiva, gioco e grande qualità. Peccato non avere finalizzato le tante occasioni create, ma è già un gran passo avanti. Abbiamo espresso quello che deve fare il Catania in questa stagione.

Dobbiamo lavorare sempre forte. Il cartellino rosso nei miei confronti? E’ stato un gesto istintivo da parte mia. Chiedo scusa ma ero sicuro fosse fallo, non credo si sia trattato di un gesto eclatante».





Queste le parole del tecnico del Catania, Giuseppe Raffaele, riportate da “Tuttocalciocatania.com” in merito al gesto fatto ieri durante la gara contro la Vibonese.