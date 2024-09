Rabiot, niente Serie A: offerta rifiutata dalla madre | Gelo tra club e giocatore

L’ex centrocampista della Juve non tornerà nel nostro campionato, ancora una volta per colpa della madre agente.

Nella scorsa stagione la Juventus ha concluso il campionato in terza posizione. Quest’anno la squadra di Torino sembra però decisa a battersi per strappare il titolo ai nerazzurri campioni in carica. Il club bianconero infatti ha rivoluzionato l’intera rosa, riuscendo anche a piazzare sul mercato degli esuberi che il nuovo tecnico Thiago Motta non desiderava in squadra.

Non tutti gli addii però sono stati graditi dal popolo juventino. Le scelte del tecnico bianconero hanno allontanato dalla Continassa profili come quello di Federico Chiesa, molto amato dalla tifoseria della vecchia signora. Anche Adrien Rabiot è stato costretto a fare le valigie anche se questa volta non per volontà della sua ex squadra.

L’agente del centrocampista francese ”madre del calciatore” non è riuscita ad accordarsi con la Juventus per il suo contratto, ragion per cui il francese ha dovuto allontanarsi dalla Continassa. Il centrocampista è tutt’ora svincolato vista la difficoltà che i club hanno nel trattare con la madre, che ha negato le offerte di un altro club di serie A chiudendone la trattativa.

In serie A si corre ai ripari. Gli infortuni sono tanti ma Rabiot resta senza squadra

Durante questo inizio di stagione in Serie A come anche nei campionati esteri, si sta avendo una folta presenza di infortuni. Le troppe partite stanno condizionando la forma fisica dei calciatori portandoli a subire dei problemi a volte anche gravi. Da quando è iniziato il campionato ci sono già stati diversi club che hanno dovuto correre ai ripari per i vari ko ricevuti in rosa.

Durante questa sosta ci sono stati calciatori costretti a fermarsi per le precarie condizioni fisiche. Durante un allenamento il centrocampista del Milan Bennacer ha subito un grave strappo al polpaccio, infortunio che lo porterà molto probabilmente a un rientro in campo previsto non prima dei tre mesi. Fonseca sembrava essere interessato all’ex centrocampista juventino ma momentaneamente la trattativa sembra essere saltata. Il calciatore è di nuovo a mani vuote.

Nessuno sembra essere interessato ad Adrien Rabiot

Da quando ha lasciato la Juventus il francese non è riuscito a scendere ad accordi con nessun club. Per lui il Milan poteva essere un nuovo inizio ma l’agente sembra remi contro qualsiasi offerta per il calciatore.

Manca poco alla chiusura del mercato degli svincolati, vedremo se al termine di esso il centrocampista riuscirà a trovare un club.