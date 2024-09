Galatasaray, continua la spesa in Italia: dopo Osimhen arriva un altro big | Pronta una ghiotta offerta

Il club di Istanbul è pronto a comprare ancora nel nostro campionato: un altro top player si appresta a volare in Turchia.

Il mercato estivo si è ormai concluso. Almeno nei principali campionati europei. In alcuni paesi però la finestra di trasferimenti è ancora aperta. Nello specifico, in Turchia sarà aperta fino al prossimo 13 settembre. In realtà questa cosa la hanno notata tutti gli appassionati, visto che il Galatasaray ha messo a segno uno dei colpi più importanti della campagna acquisti.

I giallorossi infatti hanno preso in prestito secco un certo Victor Osimhen. Il bomber nigeriano come ben sappiamo era ormai fuori rosa al Napoli dopo la rottura con la società partenopea, e visto che nessun top club continentale è riuscito a trovare un accordo con Aurelio De Laurentiis, il calciatore ha accettato la destinazione, anche se si tratta di un campionato ben al di sotto delle sue qualità.

Ma il club di Istanbul non pare affatto volersi fermare. Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni infatti la società turca vuole prendere un altro grande nome, che milita proprio in Serie A. La società ha preparato una grossa offerta da recapitare ai proprietari del cartellino per convincerli a cederlo. Vediamo insieme di chi si tratta.

Altro botto del Galatasaray

Dopo aver rafforzato il reparto offensivo con un colpo da 90 del calibro di Victor Osimhen, adesso per la società giallorossa è arrivato il momento di spingere anche negli altri settori del campo. In particolar modo è la difesa che la dirigenza vuole rafforzare, e come dicevamo un altro giocatore di Serie A.

Stiamo parlando di Stefan de Vrij. Il difensore centrale dell’Inter non è più centrale nel progetto nerazzurro, e l’arrivo di un giovane di grandi qualità come Palacios rischia di far ridurre ulteriormente il suo impiego. Per questo dunque il Galatasaray sta spingendo sull’acceleratore.

L’Inter riflette sulla proposta turca?

Anche se il club campione d’Italia in carica non vorrebbe cedere il centrale di difesa olandese, la possibilità di ricevere una proposta corposa potrebbe far cambiare idea ai piani alti di Appiano Gentile.

Il contratto in scadenza a fine stagione è una delle principali causali che sta mettendo la pulce alle orecchie di Marotta e company. Vedremo come si svilupperanno le cose nei prossimi giorni e se de Vrij lascerà davvero Milano e la Serie A.