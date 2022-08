L’edizione odierna de “Il Quotidiano di Puglia” si sofferma sul clima in casa Bari in attesa del Palermo.

L’attesa sta per terminare, il clima nel capoluogo pugliese inizia ormai a surriscaldarsi: ancora un giorno e sarà tempo di Bari-Palermo, ancora poco più di 24 ore e per la formazione biancorossa sarà il momento di tornare a calcare l’erba del San Nicola. La prima apparizione casalinga in cadetteria è finalmente alle porte, l’Astronave è pronta a riaccendere i suoi riflettori a distanza di poco meno di quattro mesi dall’ultima volta (contro il Sudtirol in Supercoppa di Serie C alla fine di aprile).

Uno stadio nuovo di zecca per una squadra nuova di zecca, accompagnata però dalla stessa passione di sempre, ben testimoniata dai numeri importanti che stanno contraddistinguendo questi giorni appena successivi al bell’esordio di venerdì scorso sul campo del Parma: 8500 fino a questo momento i tagliandi staccati per la sfida ai rosanero in pro gramma per la serata di venerdì e valevole come anticipo della 2^ giornata, con un’accelerata improvvisa di 4000 biglietti venduti nelle ultime 24 ore.

Sarà per la curiosità di vedere la squadra di Mignani all’opera all’interno di un impianto ammodernato, sarà per le ottime indicazioni fornite dai primi 270 minuti di gioco, sarà quel che sarà, ma fatto sta che la creazione di Renzo Piano domani somiglierà parecchio a un catino bollente. Esattamente come richiesto a gran voce fin dagli istanti immediatamente successivi al match del Tardini dalla società e dai calciatori, molti dei quali approdati in riva all’Adriatico proprio perché convinti dal grande calore dimostrato negli anni dalla tifoseria barese. Merito, anche e soprattutto in realtà, della quantità di abbonamenti sottoscritti, 6600 in totale.