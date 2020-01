Ci sono già scintille tra Nucaro, presidente del Corigliano e il neo tecnico Mangiapane. Ieri al termine della partita il numero uno del club ha così parlato: «Oggi ho visto una pessima partita da parte di entrambe le squadre. Oggi ha vinto una squadra che a mio parere, non merita i 36 punti in classifica ed il terzo posto in graduatoria, per quello che ha fatto vedere qui. Non è assolutamente un alibi, ma 7 dei nostri giocatori non erano al meglio, ma per come è andata la gara, forse non meritavamo nemmeno di perdere. Il modulo con cui ci siamo schierati non ah reso al meglio, noi dobbiamo cercare di giocare a calcio in modo semplice, devo fare un analisi tecnica con il mio allenatore. Se non dovessero arrivare punti nel recupero con il San Tommaso, vorrà dire che sarà giusto retrocedere. Sono dell’idea che oggi abbiamo perso la gara perchè in campo eravamo messi male. L’allenatore deve assumersi le sue responsabilità, perchè a me non costa nulla cambiare di nuovo. Noi dobbiamo cercare di portare alla squadra qualcosa in più, non in meno. Se questa scelta fatta in settimana, di sostituire l’allenatore, è stata sbagliata, vorrà dire che ne faremo un’altra per cercare di migliorare ancora la situazione».