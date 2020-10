Intervenuto ai microfoni di “Canale 85” Umberto Quistelli, ex dirigente di Andria, Bisceglie e Virtus Verona, ha parlato del mercato del Bari commentando anche il Girone C di Lega Pro: «La società ha valutato la posizione di Vivarini e ha deciso di esonerare l’allenatore e ripartire di Auteri un allenatore navigato con tanta esperienza in Serie C. ll girone C è come una B2 composta da tante squadre importanti e non sarà un campionato facile».