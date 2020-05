Secondo quanto riporta la “Gazzetta dello Sport”, in attesa dell’eventuale ripartenza, alcuni club di Serie B potrebbero aver bisogno di un albergo perché impossibilitati nell’ospitare al Centro Sportivo o allo stadio la propria squadra. In particolare, Trapani, Ascoli, Venezia e Cremonese sono a caccia di una struttura per radunarsi. Il costo, si legge, sarebbe dagli 80mila ai 120mila per ogni squadra, una spesa ulteriore che graverebbe ancor di più su un bilancio povero.