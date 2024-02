L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul trend del Palermo che quando passa in vantaggio non perde mai.

Quando passa in vantaggio, il Palermo non perde mai. La squadra di Corini, infatti, sotto questo punto di vista è tra le formazioni migliori dell’intera Serie B, visto che nelle 16 occasioni in cui è riuscita a fare gol prima della squadra avversaria non ha mai perso una partita, vincendo 13 volte e pareggiando nelle altre tre circostanze. Rimontare Brunori e compagni è praticamente una sfida impossibile per le avversarie del Palermo che, al massimo, possono sperare di ottenere un pari se costretti a inseguire. È successo lo scorso mese di dicembre in ben due occasioni: a Parma e a Como, con gli stessi identici risultati e rimpianti.

Al Tardini i rosanero erano riusciti a portarsi prima sul 2-0 e poi sul 3-1, prima delle due reti in cinque minuti dei ducali che portarono il match sul definitivo 3-3. Destino simile al Sinigaglia, dove il Palermo per ben due volte era stato capace di portarsi sopra nel punteggio, inizialmente sbloccando le marcature con Di Francesco e poi, dopo il ribaltone lariano, rimontando lo svantaggio con le reti di Graves e Segre, prima del rigore del 3-3.

In questa speciale classifica in testa c’è il Parma che, nelle 17 occasioni in cui è riuscita a passare in vantaggio, ben 16 volte ha portata a casa il successo, perdendo solamente una volta in rimonta. Anche la Cremonese, prossima avversaria del Palermo, può vantare un ruolino di marcia non indifferente quando riesce a spezzare l’equilibrio nel punteggio e portarsi avanti nel risultato. In stagione è capitato 16 volte, con ben 13 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. I grigiorossi, tuttavia, vantano un record negativo quando le cose vengono viste dall’opposto punto di vista.