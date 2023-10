Il match contro l’Ucraina sarà decisivo per l’Italia per strappare il pass per gli Europei del 2024. In seguito ai comportamenti dei tifosi ucraini e dei cori razzisti durante gli ultimi incontri, la UEFA ha deciso che la gara tra le due Nazionali che andrà in scena il 20 novembre a Leverkusen verrà disputato con lo stadio parzialmente chiuso. Alcuni settori dello stadio infatti non saranno disponibili.