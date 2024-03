Si conclude con il risultato di 1 a 1 il match delle qualificazioni agli Europei U21 tra Lussemburgo e Serbia. A segno Mitrovic per la formazione ospite a cui risponde Goncalves. Il giocatore del Palermo Aljosa Vasic è rimasto in panchina per tutta la partita.

CLASSIFICA GIRONE

UCRAINA 15

INGHILTERRA 15

SERBIA 10

LUSSEMBURGO 4

IRLANDA DEL NORD 3

AZERBAIJAN 3