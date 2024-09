Juve Stabia-Modena, Pagliuca: «Abbiamo individuato i nostri errori commessi contro il Palermo»

Intervenuto in conferenza stampa verso il Modena, il tecnico della Juve Stabia, mister Guido Pagliuca ha rilasciato le seguenti parole:

«Baldi è un ragazzo intelligente come tutti i componenti della rosa -ha detto il tecnico delle vespe ai microfoni ufficiali del club, Dopo il turno di riposo abbiamo analizzato la partita con il Palermo, individuando i punti di forza e i nostri errori. La partita di sabato va analizzata e sentita. Potremo aggrapparci alla sfortuna, ma non è così perché nelle mancanze che abbiamo avuto è dipeso da noi. Il risultato di sabato ci deve insegnare che determinate cose, l’essenza del calcio, non possono mancare. Ci vuole quella fame e quella determinazione che ti portano a non essere superficiale. Peccare di superficialità davanti alla porta e lasciare soli i giocatori in area, concedere cross sono superficialità che non possiamo permetterci. Le battute di arresto devono servirci a crescere. È vero che abbiamo fatto una bella partita, ma priva dell’essenza della Juve Stabia. E ci servirà per affrontare il Modena, una squadra importante con una struttura societaria di alto livello. Serve la migliore versione nostra, portarsi dietro ciò che serve a questa squadra, non trascurando la fase difensiva, che è importantissima. La forza in più la dobbiamo fare per difenderci bene, andare al contrasto e lottare. Sono contento per il prolungamento del contratto e ci tenevo a ringraziare il presidente Andrea Langella per le parole espresse. La stima è naturalmente reciproca. Ringrazio anche il ds Lovisa e il direttore Polcino. Contento di avere questa opportunità, starà a me dimostrarlo nel quotidiano. I miei sono ragazzi eccezionali, che lavorano tantissimo durante la settimana. Qualcuno è già dentro la nostra idea, qualcuno, giunto all’ultimo, ancora no. Ma sono sicuro che i ragazzi faranno bene e troveranno il proprio spazio. Inoltre, gli ultimi arrivati sono stati aiutati tantissimo da chi era già con noi e si sono amalgamati alla grande nello spogliatoio. A volte ti trovi una partita di equilibri e devi stare attento a cosa tocchi e cosa non tocchi. Senza nulla togliere a chi non è subentrato nella partita con il Palermo, poiché stanno facendo un lungo percorso. Non solo al livello individuale, ma anche in base alle nostre idee di gioco. Daremo a tutti la possibilità di giocare. Vanier l’abbiamo recuperato quasi totalmente. Oggi vediamo l’ultimo allenamento. Andreoni invece no e nemmeno Moracchioli. Gli altri sono tutti a disposizione. Sceglieremo chi sarà più pronto per questo tipo di partita. I tifosi garantiscono sempre la propria vicinanza alla squadra, anche nel quotidiano. Si sento e ci fa piacere. Sono convinto, anche per chi non può venire, ci sia un legame forte. A Lucca vincevamo 1 a 0 a Modena, poi un calcio di rigore di Marotta e poi si perse 2 a 1. Bisoli è un allenatore importante per la categoria. Anche per questo sarà una partita difficile. Dobbiamo giocare da Juve Stabia e alzare il livello agonistico».