Cosenza, la proposta di Guarascio: «Fondiamo la Champions League della Serie B»

Il Patron del Cosenza Eugenio Guarascio ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Cosenza delle nuove elezioni del presidente della Lega B.

Ecco le sue parole:

«Il futuro della Serie B è nelle nostre mani ed è giunto il momento di trovare compattezza per fronteggiare la stagione più difficile, che vede le Società perdere risorse fondamentali per la sostenibilità del sistema. Presto l’assemblea sarà chiamata ad eleggere un Consiglio autorevole e il Presidente, convergendo sull’attuale Mauro Balata o individuando un’altra figura, ma la necessità prioritaria è quella di trovare una sintesi tra le Società per evitare, appunto, che la Serie B si trovi coinvolta in una crisi irreversibile. Nei momenti complicati può servire un’intuizione innovativa e sto pensando ad una “Champions della Serie B”. Una competizione che coinvolga le varie aree dei Paesi europei una formula da studiare insieme e proporre, che possa permetterci di dialogare con tutti e proiettare la Serie B a livello internazionale».