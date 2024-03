Premier League, affare Everton-777 Partners: via libera, ma a determinate condizioni

Il board della Premier League si è mostrato propenso ad accettare l’offerta di 777 Partners per l’Everton soddisferà una serie di condizioni per la vendita.

Secondo Bloomberg, la Lega ha confermato le sue intenzioni. Da settembre, 777, proprietaria anche del enoa in Serie A, ha investito oltre 150 milioni di sterline nell’Everton per consentire la costruzione di uno stadio da quasi 53.000 posti. Nel suo prospetto per potenziali investitori, chiamato Project Teaser, afferma che l’acquisizione dell’Everton darebbe al gruppo accesso alla lega più grande e redditizia del mondo.