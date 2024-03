UEFA, nuovo format per le coppe: cambiata norma sulla multiproprietà

Con il nuovo format delle coppe europee, i passaggi da una competizione UEFA per club all’altra sono stati eliminati.

“Questo articolo non è applicabile se si verifica uno dei casi elencati al Paragrafo 5.01 tra:

un club che si qualifica (in conformità con l’Articolo 3) per la UEFA Champions League e accede direttamente alla fase a gironi e un club che si qualifica per la UEFA Europa League o UEFA Conference League;

un club che si qualifica (in conformità con l’Articolo 3) per la UEFA Champions League e accede direttamente ai playoff (percorso campioni o percorso lega) o al terzo turno di qualificazione del percorso lega o per la UEFA Europa League e accede direttamente alla fase a gironi e un club che si qualifica per la UEFA Conference League”.

Data, dunque, l’eliminazione dei passaggi da una coppa europea all’altra all’interno della stessa stagione, la multiproprietà sarà tollerata anche per club che prenderanno parte a competizioni “attigue”, come la Champions e l’Europa League o l’Europa League e la Conference League.