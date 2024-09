Sassuolo verso il Cosenza, Grosso: «Loro hanno fatto risultato a Palermo, dobbiamo essere al massimo»

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa del match contro il Cosenza in programma domani.

Ecco le sue parole:

«Vorrei vedere le cose positive e cercare di far meglio quelle che non sono andate bene. Abbiamo vinto fuori, sono contento, era da tanto che non si faceva ed è stata una bella iniezione di fiducia. Quello che succede, nel bene e nel male, va messo da parte per prepararsi poi a quello che succederà. Stiamo preparando la prossima gara. Per vincere la partita su un campo difficile sicuramente abbiamo fatto delle buone cose. Kumi e Caligara? Sono recuperati, si sono allenati con noi. Siamo un numero allargato e ci sono da fare delle scelte, qualcuno rimarrà a casa, lo comunicherò a voi dopo averlo comunicato ai ragazzi. Cosenza? Ci troviamo davanti a una squadra che è partita bene, ha grande energia ed entusiasmo. Troveremo un ambiente caloroso perché vengono da tanti risultati positivi ma quei punti che gli mancano in classifica li hanno ottenuti sui campi, hanno battuto Cremonese e Samp, hanno fatto risultato a Palermo, hanno perso una gara sola al 93′. C’è da alzare le antenne per presentarsi al massimo dei giri per mettere in campo poi le nostre. La cosa su cui batto tanto è che serve una prestazione individuale e sotto tutti i punti di vista, soprattutto quello mentale. Questo dobbiamo ricercare in campo. Una grande prestazione, ognuno dentro di noi la deve ritrovare e deve metterla poi in pratica in campo. Laurientè? Armand ha fatto anche delle buone cose dentro la gara, nel primo tempo ha dato una bella palla a Thorstvedt, ha calciato due-tre volte in porta, ha dialogato con i compagni, tutto questo dura pochi minuti o pochi secondi e sia noi che Armand dobbiamo essere bravi a riempire tutto il resto della gara perché negli episodi vieni fuori. Lui ha come caratteristica di non essere sempre acceso ma sto battagliando su questo perché le qualità non si discutono vengono fuori quando metti il tuo potenziale nella partita. Si sta allenando bene. Toljan e Paz? Stanno bene. Abbiamo tanti ragazzi di qualità, la bravura deve essere di non staccarsi dal gruppo quando lavoriamo durante la settimana e facendo così arrivano delle risposte. Abbiamo dei giocatori bravi, se li proviamo sempre tutti ogni volta entriamo nel caos, se invece siamo bravi a riconoscere i momenti giusti sono convinto che tutti i ragazzi hanno le potenzialità per poter far bene».