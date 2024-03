Islanda, Hareide: «Avrei evitato di giocare contro Israele per i fatti di Gaza»

L’Islanda ha superato Israele con un netto 4-1 nella semifinale dei play-off per gli Europei, tuttavia ciò non è bastato per spegnere le polemiche extracampo. A rinfocolare la situazione è stato il commissario tecnico degli scandinavi Age Hareide che si è espresso così in conferenza stampa:

«Se mi chiedete il mio punto di vista personale, io avrei evitato di giocare contro Israele, considerando quello che stanno facendo a donne, bambini e migliaia di civili innocenti a Gaza. Personalmente io ero riluttante, però abbiamo dovuto giocare lo stesso altrimenti le conseguenze per l’Islanda sarebbero state pesanti».