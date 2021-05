Puntata speciale della Bobo TV su Twitch, con protagonisti Ventola, Adani, Cassano, Vieri, che hanno discusso dei playoff di Serie C. Ecco quanto riportato da “Tuttoavellino.it”:

«Ci sono grandi squadre, l’Alessandria, il Padova, l’Avellino, cavolo. Piazze stupende. Non so dare una favorita. Direi il Padova. Poi Alessandria e Avellino».





Vieri afferma: «Ah c’era il Palermo, ma perché è uscito? Ha vinto 1-0 e perso 1-0, non si fanno i supplementari?. Ventola risponde «L’Avellino ha battuto il Palermo, è passato perché con il doppio 1-0 essendo arrivato terzo e il Palermo si è classificato indietro, la migliore classifica è valsa per far passare gli irpini. L’Avellino è la tipica squadra di categoria, compatta e tosta».

Adani replica: «Occhio al calcio del Sudtirol. Giocano davvero bene. Vecchi è stato l’allenatore più vincente della Primavera dell’Inter, anche più di Stramaccioni. Sta facendo grandi cose, come Aimo Diana».