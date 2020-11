Pessima trasferta per il Psg sul campo del Lipsia, non solo per il risultato che mette in crisi i parigini in Champions League dato che è finita 2 a 1 per i tedeschi, ma anche per un aneddoto fuori campo.

Infatti secondo quanto riporta “Calcioweb.eu” circa 11 giocatori del Psg sono rimasti bloccati in ascensore poco prima dell’inizio della partita, si tratta di : Kean, Kimpembé, Paredes, Kurzawa, Di Maria, Marquinhos, Fadiga, Diallo, Gueye, Dagba e Ruiz-Atil.