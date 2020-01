Secondo quanto riportato dall”Equipe”, il Psg avrebbe messo nel mirino l’attaccante del Cagliari Joao Pedro. Il brasiliano ex Palermo sta vivendo la sua miglior stagione in carriera sul piano realizzativo con 13 reti in campionato. Non a caso, viste le prestazioni dell’ex rosa, alcune big del calcio europeo tra cui il Psg hanno bussato alla porta del Cagliari. Lo stesso Joao Pedro, a “Radiolina”, ha commentato così i rumors che lo vorrebbero vicino ai parigini: «Sono pazzi».