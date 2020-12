Il Paris Saint Germain ha già scelto chi prenderà il posto di Thomas Tuchel in panchina. Il tecnico tedesco è stato esonerato questa mattina per via di un’intervista che non è piaciuta affatto ai vertici della squadra parigina.

Secondo quanto riporta “Rmc Sport” il Pgs avrebbe scelto Mauricio Pochettino come sostituto di Tuchel, il tecnico argentino quindi è pronto a tornare in panchina dopo la sua esperienza al Tottenham.