Stando a quanto si apprende da El Larguero, trasmissione di Cadena SER, il Psg avrebbe già proposto a Leo Messi un rinnovo di contratto di un anno più opzione per uno ulteriore a condizioni economiche praticamente identiche a quelle attuali, ovvero 30 milioni di euro annui.

Il club di Ligue 1 vorrebbe velocizzare il tutto per evitare eventuale concorrenza di altri club ed in particolare del Barcellona. Nelle ultime settimane, infatti, si sono susseguite molte voci relative all’ipotesi di un ritorno in blaugrana dell’argentino. Il Psg vorrebbe quindi anticipare tutti e mettere nero su bianco un nuovo accordo. Ora spetta al sette volte Pallone d’Oro dire la sua e prendere una decisione.