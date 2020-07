Il pallone in Francia ha ricominciato a rotolare sui campi di gioco ieri sera, allo Stade de France di Saint-Denis; in occasione della finale di Coppa di Francia, PSG e Saint-Etienne hanno avuto la fortuna di contendersi il titolo davanti ad un esiguo numero di spettatori, in una cornice dal vago sentore di normalità. Ma per il PSG la medaglia vinta grazie alla rete decisiva di Neymar ha avuto una seconda faccia non troppo felice perché uno dei top player della squadra, Kylian Mbappé, rischia di non poter partecipare ad alcune sfide decisive della stagione che vede ancora in programma la fase finale di una Champions League che i campioni di Francia vogliono assolutamente aggiudicarsi. Il classe 1998 è stato infatti vittima di un duro intervento alla caviglia da parte del capitano avversario Perrin ed è stato costretto a lasciare il campo in lacrime. Un tackle particolarmente violento che rischia di compromettere la partecipazione dell’attaccante alla sfida europea con l’Atalanta in programma il prossimo 12 agosto: