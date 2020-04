Come riportato da “La Repubblica” nonostante da ieri ci sia stato il via libera per raggiungere i negozi riaperti, le regole sono sempre quelle: uscire una volta al giorno per nucleo familiare, anche per acquisti di libri o vestiti per bambini. E poi adottare politiche che permettano di evitare la restituzione di prodotti acquistati. Il dirigente generale della Protezione civile siciliana, Calogero Foti, fissa le nuove regole dopo le riaperture di librerie e cartolerie: con una nuova circolare firmata ancora una volta in notturna – alle 22,52 di ieri sera – Foti indica una guida pratica alla nuova fase: “Considerata l’attuale fase emergenziale – scrive Foti – nel caso di acquisto di capi di abbigliamento per bambini, appare opportuno consigliare l’adozione di accorgimenti utili ad evitare cambi e resi”