Attraverso una nota sul proprio canale Telegram, il dipartimento palermitano della Protezione Civile ha comunicato che sono state riaperte tutte le corsie laterali e i sottopassi di via Belgio e viale Lazio, duramente colpiti dal nubifragio che si è abbattuto su Palermo lo scorso 15 luglio. Per la riapertura del sottopassaggio di Via Leonardo Da Vinci bisognerà attendere le 16 di oggi.