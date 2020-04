Come si legge su “La Repubblica” tutti al centro della piazza di Mondello, attorno alla fontana della Sirenetta per protestare contro le misure della “fase 2” annunciata ieri sera dal premier Giuseppe Conte. Oggi pomeriggio almeno 40, tra ristoratori, titolari panifici, tabacchi e alimentari di Mondello si sono riuniti in sit-in per esprimere tutta la delusione riguardo le decisioni prese dal governo.