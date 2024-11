Prossimo avversario Palermo. Spezia, Melissano: «Nostro obiettivo è pensare partita dopo partita»

Intervenuto ai microfoni di TuttomercatoWeb.com, si è espresso il direttore sportivo dello Spezia, prossimo avversario dei rosanero, Stefano Melissano. Il ds ha parlato del brillante momento del club.

«Stiamo andando molte bene nel corso di questo campionato, siamo contenti del lavoro del mister, del suo staff e di tutto l’organico, anche di coloro che hanno finora avuto meno spazio. La nostra forza è l’unione di tutto l’ambiente, proprietà, dirigenza, staff vari, giocatori e tifoseria. Ovviamente ci stiamo godendo il momento ma non perdiamo di vista quello che è accaduto l’anno scorso: il nostro obiettivo è pensare partita dopo partita crescendo di prestazioni. Mercato? Per quel che concerne le operazioni sul mercato di riparazione, a non abbiamo intenzione di fare niente, né in entrata né in uscita: è questa una decisione presa in piena sintonia con mister D’Angelo. Qualora qualcuno dei ragazzi che ha finora trovato meno spazio chiederà di esser ceduto per trovare maggior minutaggio, lo accontenteremo, ma altrimenti ripeto che non è nostra intenzione toccare la rosa».