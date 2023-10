Intervistato da “Sky Sport” Nicola Legrottaglie ha commentato la sconfitta contro il Sudtirol per 3-1 parlando anche delle scelte arbitrali.

Ecco le sue parole:

«Sembra assurdo analizzare una partita persa quando la squadra ha tenuto bene il campo per tutta la gara tranne negli ultimi 10′ minuti dalla fine. Siamo amareggiati e dispiaciuti, la squadra stava giocando bene. Il rispetto è uno dei valori che ci contraddistingue, il rispetto non è solo quello di accettare la sconfitta, ma va dato anche in campo. Ovvero, perdere una partita così senza avere il rispetto di almeno valutare se le decisioni prese fossero giusto o sbagliate, perché dare un rigore così con superficialità, senza andare al Var mi è sembrato poco rispettoso. Questa è l’unica cosa che abbiamo chiesto, di valutare gli episodi. Abbiamo le tecnologie, usiamole, perché decidere senza l’aiuto? Usciamo distrutti e penalizzati».